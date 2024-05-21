الخروف بـ 22 ألف جنيه.. اعرف أسعار الأضاحي في محافظة الأقصر 2024

تشهد أسواق المواشي بمحافظة الأقصر، إقبالًا متباينًا بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأضاحي لذبحها، في الوقت الذي يأمل فيه تجار المواشي بالأقصر، أن يكون هذا الموسم مختلف عن سابقه، الذي عانى ركودا ملحوظا في حركة البيع والشراء بالأسواق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية وتكلفة نقل الماشية.

وفي هذا الإطار، انتقلت “البوابة نيوز”، إلى أحد أسواق المواشي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، للتعرف على أسعار الأضاحي لعام 2024، وتلقي الضوء على آراء المواطنين والتجار حول هذه الأسعار، حيث يشهد سوق الماشية، العام الحالى توافرا كبيرا فى مختلف أحجام الماشية و أنواعها، بحسب رغبة المشترى، تنوعت بين عجول متوسطة وصغيرة الحجم، كما تتوافر أيضا الخراف والجمال بمختلف أحجامها، مع توقعات بزيادة حركة البيع والشراء بالتزامن مع بدء العدد التنازلى لعيد الأضحى وكلما اقترب موسم العيد.

أسعار الأضاحي في محافظة الأقصر 2024

بداية، قال أحد تجار المواشي بإسنا، إن سوق المواشي في الفترة الحالية يشهد نشاط متباين في حركة البيع والشراء، مع كثافة المعروض وعزوف المواطنين عن شراء الأضاحي، مشيراً إلى توافر أنواع الماشية بمختلف أحجامها من عجول وجاموس وخرفان وماعز وجمال، حيث تبدأ أسعار العجل البقري الذكر والذي يتراوح من 200 كيلو لحم ونفس إلى 270 كيلو، سعره من 80 إلى 85 ألف جنيه، والعجل 150 كيلو يتراوح من 70 إلى 75 الف جنيه، ووالتي يتم تقاسمها بين 4 أو 5 أفراد للأضحية، أما سعر العجل بقر نتي 200 كيلو لحم 260 نفس يبلغ سعره من 65 إلى 70 الف جنيه، والعجل بقر نتي 120 كيلو لحم من 35 ألف إلى 50 الف جنيه.

وأضاف، أن أسعار الجاموس ذكر لحم 200 كيلو نفس 250 سعره من 75 ألف إلى 78 ألف جنيه، والجاموس نتي 200 كيلو لحم نفس إلى 250 يتراوح سعره من 60 إلى 70 ألف جنية.

وتابع، أن أسعار الخراف الكبيرة التي “حال عليها الحٌول” من 40 كيلو لحم إلى 65 نفس يتراوح سعرها بين 13 إلى 15 ألف جنيه، وهناك خرفان لحم 80 كيلو إلى 100 كيلو نفس 22 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الخروف يختلف بسبب حجمه، لافتاً إلى أن العام الماضى عانى تجار المواشى خسارة كبيرة في عيد الأضحى لركود الأسواق على الرغم من انخفاض أسعار الماشية ولكن نأمل في تعويض الخسارة هذا العام.

وأكد التاجر، أن القاعدة الصحيحة في شراء العجول للأضحية، هو أن تكون عملية الشراء قبل العيد بأسبوع، لأن تغيير مكان الأضحية يتسبب في فقدانها الوزن، وكلما طالت فترة تغيير المرعى والمكان والعلفة تخسر كمية تصل إلي 15 كيلو من وزنها فينصح شرائها قبل العيد بأيام أو أسبوع على الأكثر.

آراء التجار في أسواق المواشي بمحافظة الأقصر

وأجمع عدد كبير من الباعة أن تربية الخرفان تكلفهم الكثير دون عائد حيث أن الخروف يكلفهم أكثر من 150 جنيه يوميًا "ذرة وعلف وتبن"، وأنه إذا زاد سعر العلف الذي تتغذى عليه المواشي يزيد معه سعر الخروف مرجعين ذلك إلى زيادة الأسعار والأزمة المالية والحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر والتي أثرت بشكل سلبي على أسوق الخراف وأصبحت الزبائن تأتي للمشاهدة والسؤال على الأسعار فقط مرجعين انخفاض معدل البيع بسبب ارتفاع أسعار أعلاف الخراف كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى ركود في السوق ما يؤدى إلى خسارة التجار وضعف المكسب بعد عناء وشفاء في التربية والتسمين.

وقال أحد تجار المواشي، إن ارتفاع أسعار العلف والذرة بالنسبة للمواشي والخراف مما يرفع سعر أفضل الخراف وأصغرها سنًا، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل للأسواق، هو السبب الحقيقي الذي أثر بالسلب على أسعار كلاهما فعلف الماشية اليوم والخراف يكلف التاجر الكثير، والتاجر أو المربي للماشية يحتاج أكثر من طن علف لماشيته فليس أمامه طريق لتعويض تلك المبالغ سوى إضافة سعرها على الماشية أو الخراف لكن ضعف الحركة رفع خسائرهم بشكل أكبر، مما أدى إلى حالة الركود، ورغم خسائر المزراعين الذين يربون الماشية إلا أنهم ليس لديهم خيار آخر، فهذا الموسم هو أهم المواسم لدى المربين لكن ضعف مستوى المعيشة أثر بالسلب على حالة الأسواق.

فيما أكد تاجر آخر، موسم عيد الأضحى الذي ننتظره من العام للعام، ولكن ضعف الخركة الشرائية رغم انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي، تسبب في خسائر فادحة للتجار والمزارعين على حد سواء، مشيراً إلى أن السوق يشهد إقبالا من الأهالى على شراء الخراف بصورة أكبر من العجول، أما العجول الكبيرة فلا يستطيع شخص بمفرده أن يشتري عجلا فيتشارك أكثر من 4 لشرائه لكن أيضا تشهد ركودا أكثر من الخراف، مضيفا أن الإقبال على الشراء يأتي عادة من قبل الطبقة المتوسطة والعليا.

وأشار إلى مربي الماشية يتكبد الكثير من النفقات لتسمين المواشي بسبب ارتفاع سعر الأمصال والأعلاف والذرة الصفراء والفول الصويا بسبب ارتفاع الدولار، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود كل هذا تسبب في زيادة مضاعفة في سعر الماشية.

فيما قال تاجر جِمال، أن أسعار الجمال ارتفعت أيضا فالعام الماضي كنت أُحمّل سيارة نقل كبيرة بحوالي 10 جمال أبيعها كلها لكن هذا العام لم استطع بيع سوى جملين أو ثلاثة، ثم أعود بالباقي مرة ثانية.

آراء المواطنين عن أسعار الأضاحي

لم يؤثر ارتفاع أسعار الخراف على التجار فقط، ولكنه أثر أيضا على من اعتاد شراء الأضحية من الأهالي الذين أبدوا استيائهم من الأسعار، فالمواطن محمد محمود، صاحب معاش، أكد اعتاد أن يضحي كل عام ببقرة أو عجل، يفكر جدياً بأن يضحي بخروف نظرا لارتفاع أسعار المواشي.

عاطف محمود، أحد المواطنين، يرى أن ضعف مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه تسبب في ركود حركة البيع والشراء في أسواق الماشية، وغلاء الأسعار جعل كل اثنين يشتركان لكي يشتريا خروفا واحدا، كما يشترك حوالي 6 أو 7 مواطنين لشراء عجلا واحدا مثلا ثم يقتسموا اللحوم ويقوموا بتوزيعها، مختتما أن ذبح الأضاحي الإقبال على الشراء هذا العام سيأتي من نصيب الطبقة العليا فقط ومن استطاع إليها سبيلاً.

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