محافظ كفرالشيخ ينعي السكرتير العام الأسبق

نعت محافظة كفر الشيخ ، المهندس راضي أمين سكرتير عام محافظة كفر الشيخ الأسبق والذي وافته المنية ، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز السادسة والستون .

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبشي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

وكان الفقيد قد تولي مهام منصبه سكرتيرًا عاماً لمحافظة كفر الشيخ ، في 2016 ، قبل أن يبلغ السن القانونية في 2018 .

وعمل المهندس، راضي أحمد أمين، في بداياته بالمحليات ، ثم عمل رئيساً لمجلس مدينة الرديسية، ثم رئيساً لمجلس ومدينة أبو النمرس بالجيزة، وشغل رئيس حي العجوزة ، ثم سكرتيرًا عاماً لمحافظة الجيزة، ثم تولي منصب السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ حتي خروجه على المعاش

وتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.