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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ ينعي السكرتير العام الأسبق

الفقيد راضي أمين
الفقيد راضي أمين سكرتير عام محافظة كفر الشيخ الأسبق
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نعت محافظة كفر الشيخ ، المهندس راضي أمين سكرتير عام محافظة كفر الشيخ الأسبق والذي وافته المنية ، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز السادسة والستون  .

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبشي،  خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

وكان الفقيد قد تولي مهام منصبه سكرتيرًا عاماً لمحافظة كفر الشيخ ، في 2016 ، قبل أن يبلغ السن القانونية في 2018 .

وعمل المهندس، راضي أحمد أمين، في بداياته بالمحليات ، ثم عمل رئيساً لمجلس مدينة الرديسية، ثم رئيساً لمجلس ومدينة أبو النمرس بالجيزة، وشغل رئيس حي العجوزة ، ثم سكرتيرًا عاماً لمحافظة الجيزة، ثم تولي منصب السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ حتي خروجه على المعاش 

وتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

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