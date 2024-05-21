المعزة بـ6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج 2024

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بأسعار الأضاحي، خاصة في محافظة سوهاج، التي تشتهر بتربية المواشي وتجارتها، ويتساءل الكثيرون عن أسعار الأضاحي في سوهاج لعام 2024، هل سترتفع أم ستظل في متناول الجميع؟، وحرصت “البوابة نيوز”، علي أن تستعرض لكم أسعار الأضاحي في سوهاج 2024، وتلقي الضوء على آراء المواطنين والتجار حول هذه الأسعار.

أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج 2024

تباينت أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج لعام 2024، حيث تراوحت أسعار الأضحية الجيدة بين 45.000 و65.000 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار الأضحية المتوسطة بين 30.000 و40.000 ألف جنيه، أما أسعار الأضحية الصغيرة فبدأت من 20 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الأغنام من 5,000 إلى 10,000 جنيه، وفقًا للوزن والسلالة، وتتراوح أسعار الماعز من 3,000 إلى 6,000 جنيه، بناءً على الوزن والسلالة.

أماكن بيع الأضاحي في محافظة سوهاج 2024

وعن أشهر أماكن بيع الأضاحي في سوهاج فيوجد سوق المواشي الرئيسي وهو يقع في مدينة سوهاج ويعتبر الأكبر في المحافظة، ويحتوي على جميع أنواع الأضاحي بأسعار متفاوتة، ويليه سوق المواشي بجرجا، وهو يقع في مدينة جرجا ويعد من أشهر الأسواق الرئيسية في صعيد مصر، ومعروف بتنوع الأضاحي المعروضة ويعتبر سوق المواشي بالبلينا من أهم الأسواق يقع في مدينة البلينا، ويشتهر بكونه ثاني أكبر الأسواق وبأسعاره التنافسية.

آراء التجار في أسواق المواشي بمحافظة سوهاج

التجار في أسواق المواشي بمحافظة سوهاج لهم آراءهم الخاصة حول الأسعار والوضع الاقتصادي، وأرجح تجار المواشي ارتفاع أسعار الأضاحي 2024، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ونفقات التربية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأضاحي مع اقتراب العيد، فيقول عمر قاسم، تاجر مواشي: "إحنا بنحاول دايمًا تقديم أفضل الأسعار للناس، ولكن تكلفة الأعلاف والعناية بالمواشي مرتفعة جدً وارتفعت بشكل كبير السنة دي، ولكن إحنا بنحاول نعمل توازن بين ربحنا وتقديم الأسعار المعقولة"

في السياق ذاته، يضيف محمد شومان، أحد كبار التجار في سوهاج: "هذا الموسم يشهد تقلبات في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة الأعلاف والرعاية الصحية للماشية. نحاول تقديم أسعار تنافسية، لكن الأمر ليس سهلاً مع الزيادة في التكاليف".

آراء المواطنين عن أسعار الأضاحي بمحافظة سوهاج

أعرب عددًا من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأضاحي 2024، مؤكدين أنها تشكل عبئا كبيرًا على ميزانيتهم، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية، وأن الأسعار مبالغ فيها نسبيا مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، وأن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام أدى إلى تغيرات في سلوكيات الشراء لدى بعض المواطنين، حيث مال البعض إلى شراء أضحية صغيرة أو شراء أضحية بالاشتراك مع أفراد العائلة أو الأصدقاء.