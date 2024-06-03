صحيفة أمريكية ترصد غضب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من حجب شهاداتهم الجامعية والتحقيق معهم

رصدت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية اليوم الإثنين تزايد غضب الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في العديد من الجامعات الأمريكية من حجب شهاداتهم مقارنة بنظرائهم الذين احتلفوا مؤخرًا بتخرجهم.



وقالت الصحيفة - في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة في هذا الشأن - إن التعبير عن الرأي في الحرم الجامعي كلف هؤلاء شهاداتهم أو على الأقل لفترة من الوقت.. ونقلت عن يوسف حصوة، وهو أحد الطلاب الأربعة في جامعة شيكاغو الذين تم حجب شهاداتهم في انتظار التحقيق معهم في مخيم الاحتجاج، قوله: "أربع سنوات من التعليم في الجامعة تنتهي بلا أي فائدة وعقد كامل من الدراسة في المدرسة الثانوية والكلية ضاع هباءً لأنني قررت التعبير عن الرأي".

ويقول الطلاب الذين تم حرمانهم من المنح والذين واجه بعضهم الاعتقالات والطرد والإيقاف وغيرها من الإجراءات التأديبية، إنهم أصبحوا في طي النسيان، بل وتم النظر إليهم كعبرة وبينما ينتظرون نتائج التحقيقات الجامعية، فإنهم يستعدون لمستقبل غامض قد يجعلهم في أسوأ السيناريوهات مثقلين بالديون ولن يكون لديهم أي درجة لإظهار ذلك.



ولكن على الرغم من أن المخاطر كبيرة، إلا أن العديد منهم أخبر مراسلو الصحيفة أن أيًا منهم لا يندم على دوره في احتجاجات الحرم الجامعي على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.



وقال ديفرون بيركس - وهو طالب في جامعة فاندربيلت تم اعتقاله وطرده بعد الاحتجاج من داخل مبنى الحرم الجامعي - "أخضع لهذه العقوبات ويجب أن أتحمل هذا الضغط، لكنه لا يمكن مقارنته بمحنة الفلسطينيين.. لست نادمًا على ذلك، ولا أعتقد أنني سأفعل ذلك أبدا".. وأضاف حصوة، الذي نشط في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، أنه تلقى رسالة بريد إلكتروني قبل حوالي أسبوع من تخرجه مفادها أنه لن يُمنح شهادته.



وتابع يقول " تلقيت مؤخرًا العديد من الشكاوى بخصوص معسكر الاحتجاج الأخير تشير أغلبها إلى مشكلات تتعلق بالسلوك التخريبي"، في حين أوضح أن جيريمي دبليو إينابينيت، العميدة المشاركة للطلاب، وجهت رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 24 مايو الماضي فيها أنه "نظرًا لحقيقة أنك ستخضع لتحقيق بشأن التزامك بالنظام التأديبي للسلوك التخريبي وبالتشاور مع رئيس الكلية، فلن يتم منحك شهادتك حتى يتم حل هذه المسألة".



وقالت إينابينيت إنه سيتم السماح لحصوة بالمشاركة في احتفالات التخرج وتعهدت بأن هذا التوجه قد يتغير إذا تلقت الجامعة أي تقارير أخرى عن سوء السلوك.



وأشارت "يو إس إيه توداي" - في تقريرها - إلى أن حصوة طالب علوم سياسية وله عائلة في الضفة الغربية ويشتبه في أن الجامعة خصته هو وثلاثة من زملائه لأنهم كانوا من بين مجموعة تم اعتقالها بتهمة التعدي على ممتلكات الغير لمشاركتهم في اعتصام مؤيد للفلسطينيين الشهر الماضي، وأدى الاعتقال إلى تحقيق جامعي استمر ثمانية أشهر وانتهى بتحذيرات للطلاب جميعها، في حين يخشى حصوة من عدم السماح لهم بالإفلات من العقاب مرة أخرى.



وقال: "كل شيء أصبح على الطاولة مرة أخرى، ونحن مهددون بالطرد.. سنكون بلا درجات وعاطلين عن العمل وسنوضع في هذا الوضع المستحيل".. وبينما لم ترد الجامعة على أسئلة محددة حول الاعتقالات، إلا أنها قالت في بيان حول الإجراءات التأديبية إنه "يمكن منح الدرجات العلمية على وجه السرعة، اعتمادًا على القرار".

