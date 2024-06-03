تمهيدا لترحيله.. أبو الديار يلتحق بطنطاوى مدانا بقضية تزوير التوكيلات الشعبية

تحفظت قوات الأمن بمحكمة التجمع الخامس على المتهم محمد أبو الديار بعد تأييد المحكمة الحكم الصادر ضده بحبسه سنة فى قضية التوكيلات الرئاسية تمهيدا لترحليه لقضاء فترة العقوبة المقررة عليه والصادرة من المحكمة.

وأيدت محكمة جنح استئناف، التجمع الخامس، اليوم الاثنين، الحكم بالحبس سنة مع الشغل على محمد أبو الديار مدير حملة أحمد الطنطاوي. بتهمة تزوير أوراق الانتخابات.

ووصل محمد ابو الديار الى محكمة القاهرة الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمته، وكثفت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة جنح القاهرة الجديدة من تواجدها استعداد لبدء المحاكمة.

وقررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بحبسه.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية”.