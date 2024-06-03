العمل: ندوة للتوعية حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالبحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ندوة للتوعية بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي بدمنهور بعنوان : "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث والأزمات " ، بحضور مجموعة من الأطباء مسؤولي السلامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ورؤساء الإدارات بالهيئة المعنية .

تناولت الندوة موضوعات تخص تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وفى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، للوقاية من المخاطر وحماية العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر التى تهدد بيئات العمل ، والحفاظ على أمنها واستقرارها بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات ، بضرورة العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت بالمحافظات ، لحمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة لبيئة العمل ، وكذلك لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .

وأضاف مدير المديرية أن الندوة جرت تحت إشرافه ومتابعته وأيضاً وكيل المديرية منى زين العابدين ، حيث جرى إلقاء محاضرات حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطة الطوارئ، وتشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، ألقتها المهندسة غادة مكي مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالبحيرة ، كما أكد مدير المديرية على الاستمرار فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف التي بدأتها المديرية لتشمل كافة قطاعات العمل داخل المحافظة وجميع المنشآت العاملة لحماية العمال والمنشآت على حد سواء.