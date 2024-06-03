بسبب علاقة عاطفية.. تأجيل محاكمة عامل قتل شقيقه بمساعدة زوجة المجني عليه

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيرة، محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول بسبب نشوب علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجني عليه أنهى على أثرها المتهم حياة شقيقه بالصف، لجلسة 9 يوليو المقبل.

عامل قتل شقيقه بمساعدة زوجته بسبب علاقة عاطفية في الصف

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم ( 1771-2024/ جنايات الصف)، أن النيابة العامة أحالت المتهمين ( أحمد. ص) و(بشاير. ع)، لمحكمة الجنايات، لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف.

وبينت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قتلا المجنى عليه (كامل صلاح راشد حسن) شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، أعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماش قاما بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.