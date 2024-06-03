أنطونيو كونتي يقترب من قيادة نابولى

أصبح المدرب أنطونيو كونتي، على بعد خطوات معدودة، من اجل الأنضمام لقيادة نادي نابولي الإيطالى، رسميًا فى الموسم المقبل.

وأرسل نادى نابولي المسودة النهائية للعقد إلى محامي كونتي، مساء أمس الأحد، من أجل إنهاء خطوة انتقاله لفريق الجنوب، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ألماتينو" الإيطالية.

وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادى نابولي، يخطط للإعلان عن تعاقده مع المدرب كونتي، يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الجاري.

وكان أنطونيو كونتي، قد وافق على عقد لمدة 3 سنوات مع نابولي، فيما سيحصل على 7 ملايين يورو صافي للموسم الواحد إلى جانب الإضافات.

وأنهى نابولي، موسمه في الدوري الإيطالي، باحتلال المركز العاشر برصيد 53 نقطة.