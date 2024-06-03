محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وتهنئ الأوائل

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالب وطالبة، حضر ٣١٣٧٧ طالب، نجح منهم ٢٦٦٩٣٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ونجح ٤٣٩ طالب ، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

فيما وقد تقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لأبنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

كما حرصت على التواصل تليفونياً مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول والطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث ، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق .

وفي سياق متصل تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد "غريب" ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

