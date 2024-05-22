عن عمر يناهز 93 عاما.. وفاة أقدم محفظ للقرآن الكريم بكفر الشيخ

بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 80 عامًا في خدمة كتاب الله، أرتقت روح رجل من رجال القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ، الشيخ محمد السيد الشحات، شيخ مشايخ معلمي القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ، عن عمر ناهز الـ93 عامًا، إثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، وتوفي الشيخ محمد الشحات بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، تاركًا خلفه إرثًا عظيمًا من الحفظة الذين تربوا على يديه..

ولد الشيخ محمد الشحات، المشهور بمصطفى الشحات، عام 1931 بقرية بيلا في محافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد الشيخ يوسف شتا، ثم عمل مقيم شعائر بوزارة الأوقاف.

كرس الشيخ الراحل حياته لتحفيظ أبناء مركز ومدينة بيلا القرآن الكريم، فكان يقضي كل وقته في المسجد لتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه، وتردد عليه الحفظة من كل محافظات الجمهورية لقراءة القرآن عليه حتى يُصحح لهم. كان يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وأجاز عددًا كبيرًا من الحفظة.

لعب الشيخ محمد الشحات دورًا كبيرًا على مدى سنوات طويلة في تحفيظ أطفال وشباب مركز ومدينة بيلا القرآن الكريم، وغرس القيم والمبادئ الحميدة في نفوسهم، وكان يُعد من أقدم مُحفظي القرآن الكريم على مستوى محافظة كفر الشيخ.

خرج آلاف الحفظة من تحت يديه

ويؤكد أهالي القرية أن الشيخ محمد الشحات كان من المُحفظين الرواد الذين قلّما يجود الزمان بمثلهم، وأخرج من تحت يديه آلاف الحفظة الذين يُنيرون نور القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم، ووصفوه بموسوعة في القرآن الكريم، مؤكدين انه كان على علم بأحكام القرآن، وحظيت محافظة كفر الشيخ بشرف وجوده، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة للعلم والقرآن.

ومن المقرر أن تشييع جنازة الشيخ محمد السيد الشحات ظهر اليوم الأربعاء، حيث يُصلى عليه صلاة الجنازة بمسجد المرسي ببيلا، ثم يوارى الثرى بمقابر الأسرة ببيلا.