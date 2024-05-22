ركود في البيع والشراء.. أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية

يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومن أجل ذلك تحرص «البوابة نيوز» على أن تصحبكم في جولة للتعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية، حيث تشهد أسواق الأضاحي في القليوبية تراجعًا ملحوظًا هذا العام مع ركود في حركة البيع والشراء على غير المعتاد خاصة في مثل هذه الأيام، حيث كانت تسجل جميع الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في موسم عيد الأضحى كل عام؛ نظرا لكثرة الإقبال على شراء الأضاحي من الأبقار والأغنام لذبحها خلال أيام العيد.



ننشر أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية

تتراوح أسعار الأضاحي في القليوبية 2024 علي النحو التالي:

كيلو لحم العجول البقري ذكور: من 167 إلى 170 جنيها.

كيلو لحم العجول البقري إناث: من 165 إلى 168 جنيها.

كيلو لحم عجول الجاموسي: من 130 إلى 135 جنيها.

كيلو الخروف البرقي: من 180 إلى 210 جنيهات.

كيلو الخروف البلدي: من 160 إلى 220 جنيها.

سعر الجمل: يباع بسعر الجملة بقيمة تقديرية وليس بالكيلو.

ورجح التجار والمربين للمضحين فى سوق بنها في محافظة القليوبية، شراء الأضاحى من نوعية الجاموسى نظرا لعدم تأثرها كباقى أنواع المواشى من الأبقار بمرض الحمى القلاعية، الذى ضرب رؤوس الماشية الفترة الماضية وسط محاولات كبيرة من الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة للتصدى لانتشاره من خلال حملات التطعيم المستمرة.

وأوضح عدد من التجار أن أنسب وقت لشراء الأضاحى الآن حيث أن هناك شبع استقرار فى أسعار الأضاحي 2024 بمحافظة القليوبية، كما أن الدولة أيضا تساهم فى زيادة المعروض من رؤوس الماشية بالأسواق وهو ما سيتحكم بشكل كبير فى الأسعار.

وأشار عدد من التجار، أنه لشراء أضحية سليمة يجب إلا يقل وزنها عن 150 كيلو، كما أنه يجب إطعامها 3 وجبات يوميا، ففى الصباح والمساء يتم تقديم العلف الخاص بها، أما فى فترة الظهيرة يتم تقديم خضرة لها للحفاظ على درجة الحرارة الخاصة به وعدم ارتفاعها.

محافظ القليوبية: المجازر جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا

من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي ، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.