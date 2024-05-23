أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23 مايو 2024

شهدت أسعار الدواجن ، استقرارا نسبيا في المزارع ومحلات التجزئة، اليوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية و بورصات الدواجن المصرية خلال تعاملات اليوم.

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات لتصل في المزرعة بين 80 و84 جنيها، وتصل الي المستهلك بسعر يتراوح بين 85 ، و 88 جنيها إلى المستهلك .

و بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في المزارع بسعر 100 جنيها، ويصل إلى المحلات التجارية و المستهلك حاليا بسعر 105 جنيهات.

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد الي 105 جنيهات، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 110 و112 جنيها.



تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع بنحو 75 جنيها، ويصل إلى المستهلك في المحلات بسعر بسعر يتراوح من بين 80 و 77 جنيها.

و سجل سعر أمهات الدواجن “البيضاء” في الأسواق اليوم حوالي 80 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقرت كذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه في الأسواق المصرية، و بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 118 جنيها، أما “البيض الأحمر” فسجل سعر الكرتونة حوالي 125 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي ، حوالي 125 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم ما بين 29 و 33 جنيها، وسجل سعر الكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها، أما الكتكوت البلدي الحر فيتراوح سعره بين 8.5 و9.5 جنيه.

