مركز شباب المدينة بالسويس يحتفل بعيد الأضحى المبارك 

شهد المستشار عادل الشيمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، احتفالية مركز شباب المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تم تنظيمها بمقر المركز عقب انتهاء صلاة العيد .

حضر الاحتفالية منى ابو القاسم رئيس فرع الأربعين بمديرية الشباب والرياضة بالسويس والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة والمحاسب عمرو كمال امين الصندوق بالمركز وابراهيم بطرس مدير المركز .

وتخللت الاحتفالية عدد من الفقرات الاستعراضية منها فقرة التنورة والتى نالت إعجاب الجميع من كافة الفئات العمرية .

كما شهد اليوم تنظيم عدد من المسابقات وقام قسم الفنون بالمركز بالرسم على وجوه الأطفال وتوزيع هدايا على الفائزين بالإضافة إلى إلقاء البالونات من أعلى سطح المركز .

واختتمت الاحتفالية بتوزيع المستشار عادل الشيمي عدد من الهدايا على الاطفال الحاضرين احتفالية المركز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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