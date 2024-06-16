ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز شباب المدينة بالسويس يحتفل بعيد الأضحى المبارك 

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد المستشار عادل الشيمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، احتفالية مركز شباب المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تم تنظيمها بمقر المركز عقب انتهاء صلاة العيد . 
حضر الاحتفالية منى ابو القاسم رئيس فرع الأربعين بمديرية الشباب والرياضة بالسويس والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة والمحاسب عمرو كمال امين الصندوق بالمركز وابراهيم بطرس مدير المركز . 
وتخللت الاحتفالية عدد من الفقرات الاستعراضية منها فقرة التنورة والتى نالت إعجاب الجميع من كافة الفئات العمرية . 
كما شهد اليوم تنظيم عدد من المسابقات  وقام قسم الفنون بالمركز بالرسم على وجوه الأطفال وتوزيع هدايا على الفائزين بالإضافة إلى إلقاء البالونات من أعلى سطح المركز . 
واختتمت الاحتفالية بتوزيع المستشار عادل الشيمي عدد من الهدايا على الاطفال الحاضرين احتفالية المركز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

IMG-20240616-WA0092
IMG-20240616-WA0092
IMG-20240616-WA0091
IMG-20240616-WA0091
IMG-20240616-WA0090
IMG-20240616-WA0090
IMG-20240616-WA0089
IMG-20240616-WA0089
IMG-20240616-WA0088
IMG-20240616-WA0088
IMG-20240616-WA0087
IMG-20240616-WA0087
IMG-20240616-WA0086
IMG-20240616-WA0086
بعيد الأضحى المبارك سيد خطاب مديرية الشباب والرياضة السويس المستشار عادل الشيمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس