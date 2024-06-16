في أول أيام عيد الأضحى.. رئيس أشمون يجري جولة مفاجئة للمستشفى العام

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى أشمون العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية.

هدفت الجولة إلى متابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، شملت الجولة تفقد قسم العناية الحرجة وأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من جاهزيتها وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك كفاءة واستعداد الأطقم الطبية.

وأكد النمر، أهمية دعم القطاع الصحي من قبل الحكومة والقيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين.

كما أشار إلى توجيهات نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني الدائم في الشوارع خلال أيام العيد، للتصدي للمخالفات وإزالة الإشغالات، ومتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فوراً.

وأكد النمر أن غرف العمليات بمجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الأرقام 3442016 أو 3442012، بهدف خدمة أهالي مركز ومدينة أشمون.