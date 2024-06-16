استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3565 جنيه للبيع، و3588 جنيه للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3120 جنيه للبيع، و 3140 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2674 جنيه للبيع، و2691 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيه للبيع، و 2093 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.96 ألف جنيه للبيع، و 25.12 ألف جنيه للشراء.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2333 دولار للبيع، و 2334 دولار للشراء.
اقتصاد
تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى المبارك
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.