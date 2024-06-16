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الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى المبارك

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3565 جنيه للبيع، و3588 جنيه للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3120 جنيه للبيع، و 3140 جنيه للشراء. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2674 جنيه للبيع، و2691 جنيه للشراء. 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيه للبيع، و 2093 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.96 ألف جنيه للبيع، و 25.12 ألف جنيه للشراء.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2333 دولار للبيع، و 2334 دولار للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم