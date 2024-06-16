أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 526 ألفا و310 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أكد الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 526 ألفا و310 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ اليوم /الأحد/ - أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1160 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "7 آلاف و956 دبابة و15 ألفا و269 من المركبات المدرعة و13 ألفا و913 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2296 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2325 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و159 طائرة بدون طيار".

