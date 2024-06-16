الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجاءت نص برقية التهنئة كالاتي : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها إلى جميع قيادات الدولة، كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".