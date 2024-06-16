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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فيديو.. آلاف المواطنين يحتفلون بعيد الأضحى بساحات المنيا

صلاة العيد بالمنيا
صلاة العيد بالمنيا
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فى أجواء  يسودها  البهجة والسعادة أدى الآلاف من أهالي محافظة المنيا صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والساحات الكبرى، وسط حالة من الفرحة والسعادة، خاصة من الأطفال والشباب  والفتيات.

وشهد الساحات  المخصصة للصلاة  بمراكز المنيا، توافد الآلاف من الشيوخ والشباب والأطفال والسيدات
كما  أدت  القيادات التنفيذية صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف والتى امتلأت بآلاف المصلين .

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا قد أعلنت تخصيص 196 ساحة لإداء صلاة عيد الأضحي المبارك مع فتح المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء الصلاة .

وعقب انتهاء صلاة العيد بدأت الأهالى بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء بينما انطلق الشباب والأطفال إلى الحدائق العامة وكورنيش النيل للأحتفال بالعيد.

 

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