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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين بمسجد النصر

محافظ أسوان يؤدي
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد النصر
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أدي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر وسط أجواء إيمانية وترديد إبتهالات لبيك اللهم لبيك للمصلين من المواطنين بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات العسكرية و البرلمانية والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية .

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

تهيئة الأجواء الإحتفالية لإستمتاع المواطنين بأيام العيد

مؤكداً على أنه تم الإستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين ، والإستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين .

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للمواطنين ، وإلتقاط الصور التذكارية معهم ، ومع الأطفال الصغار، مع توزيع  العيدية والهدايا والألعاب لإدخال البهجة عليهم .

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

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