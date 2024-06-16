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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في اول ايام العيد.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتابع الفرق الطبية
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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بتهنئة الفرق الطبية بعيد الأضحى المبارك، أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعاً الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، كما اطمأن "مسعود" على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.

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الأضحى المبارك التثقيف الصحي الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود الفرق الطبية والعيادات المتنقلة