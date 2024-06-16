بالفيديو.. أحمد العوضي أثناء ذبح الأضحية وسط أهالى عين شمس

نشر الفنان أحمد العوضي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له أثناء ذبح الأضحية وسط أهالى مدينة عين شمس، ليشارك به جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان أحمد العوضي على الفيديو "الأضحية وسط أهلى واخواتى فى عين شمس، كل سنة وكل أخواتى فى مصر طيبين".

https://www.instagram.com/reel/C8Q-BK9ts6_/?igsh=amtjbnpwNHFnbGdy

وظهر الفنان أحمد العوضي وسط أهالى منطقة عين شمس، وهو المكان الذى نشأ فيه، وهو يذبح الأضحية، وسط مشاركة من أهل المنطقة وفرحة وسعادة كبيرة، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

شارك الفنان أحمد العوضي فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "الاسكندراني"، بطولة أحمد العوضى، زينه، بيومى فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، والإخراج خالد يوسف.

قدم الفنان أحمد العوضي مسلسل"حق عرب"، فى السباق الرمضانى الأخير، شاركه البطولة رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، دينا فؤاد، وليد فواز والإخراج إسماعيل فاروق.