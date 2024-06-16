ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. أحمد العوضي أثناء ذبح الأضحية وسط أهالى عين شمس

أحمد العوضي
أحمد العوضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان أحمد العوضي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له أثناء ذبح الأضحية وسط أهالى مدينة عين شمس، ليشارك به جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان أحمد العوضي على الفيديو "الأضحية وسط أهلى واخواتى فى عين شمس، كل سنة وكل أخواتى فى مصر طيبين".

https://www.instagram.com/reel/C8Q-BK9ts6_/?igsh=amtjbnpwNHFnbGdy

وظهر الفنان أحمد العوضي وسط أهالى منطقة عين شمس، وهو المكان الذى نشأ فيه، وهو يذبح الأضحية، وسط مشاركة من أهل المنطقة وفرحة وسعادة كبيرة، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

شارك الفنان أحمد العوضي فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "الاسكندراني"، بطولة أحمد العوضى، زينه، بيومى فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، والإخراج خالد يوسف.

قدم الفنان أحمد العوضي مسلسل"حق عرب"، فى السباق الرمضانى الأخير، شاركه البطولة رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، دينا فؤاد، وليد فواز والإخراج إسماعيل فاروق.

احمد العوضي الفنان أحمد العوضى عين شمس الفنان أحمد العوضي يذبح الاضحية حق عرب عيد الأضحى الاسكندراني