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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنيء ويوزع عيدية العيد على الأطفال والنشء بدور الرعاية للبنين والبنات

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع العيدية والهدايا علي الأطفال
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حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على زيارة دار الرعاية الإجتماعية للبنين ، والتى إلتقى فيها بأطفال دور رعاية البنين والبنات ، ودار جومانا ، والسيدات القبطية ، وكذا مركز الأحداث ، وذلك فى أجواء إحتفالية من البهجة والفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين بها.

محافظ أسوان يوزع العيدية والهدايا علي الأطفال

 كما وزع المحافظ عليهم عدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال ، ورافقه خلال الزيارة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد موسى مدير غرفة العمليات بالمحافظة ، فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية ومركز الأحداث .

وأكد اللواء أشرف عطية على حرصه للتواجد مع أبناءه فى جميع المناسبات ، وهو الذى يتوازى معه الإطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم ، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الإجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للمقيمين بها .

وعقب ذلك قام أشرف عطية بتوزيع عيدية العيد على الأطفال أثناء جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان .

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