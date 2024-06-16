محافظ كفر الشيخ يوزع هدايا الرئيس على الأطفال في مصلى العيد

وزع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، هدايا عيد الأضحى المبارك علي الأطفال، أثناء تأديته الصلاة بساحة الاستاد الرياضي بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وسط الآلاف من أهالى كفرالشيخ، بتواجد اللواء وسام السيسى، مدير إدارة الأمن الوطني بكفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص التهنئة لأهالي وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد السيسي، رئيس الجمهورية .

وقد ألقى خطبة العيد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الذى أكد فى خطبته أن يوم النحر من أعظم أيام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القر) رواه أحمد وأبو داود، ومن أفضل القربات التى يتقرب بها العبد من ربه في هذا اليوم الأضحية (ماعمل ابن آدم عملا يتقرب به إلى الله من إراقة الدم ) قال تعالى (فصلى لربك وانحر ) واعلم (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) وهنا نتذكر الخليل ابراهيم وولده اسماعيل عليهما الصلاة والسلام عندما رأى نبى الله ابراهيم أن يذبح ولده قائلا (يابنى انى أرى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ).

أوضح "بسيوني " فى خطبته أن الامتثال والاستسلام لأمر الله يأتى بالخير ولا تعجب فأى عقل يدرك أن ولدك عندما يبلغ السعى معك يذبح لم لا يذبح قبل السعى هذا هو البلاء المبين وعلى قدره وشدته تكون المنح والعطايا الإلهية (وفديناه بذبح عظيم) من هنا كانت الأضحية، والاعياد للفرحة والسرور وإدخال البهجة على كل من حرم من أبيه أو أمه (قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)، فلتكن الأعياد للسعادة بالأهل ومعهم فى ضوء ما أحله الله.

وأشار "بسيوني " فى خطبته إلى أننا نتعلم التضحية والفداء من هذا اليوم فهناك من ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الأوطان هناك عيون ساهرة لا يغمض لها جفن للزود عن حياض تراب الوطن، مقدماً التهنئة للحضور من قيادات وأبناء كفر الشيخ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء و مكروه.

وعقب صلاة عيد الأضحى حرص محافظ كفرالشيخ علي تقديم هدايا " الرئيس" والتي تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمصلين والأطفال، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.