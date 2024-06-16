محافظ المنيا والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، والمقدم أحمد صفوت مساعد المستشار العسكري، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، واستجابة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، وفضل الأضحية، وأن الأعياد تأتى بعد الالتزام بالطاعات، وآداب وسنن العيد، وأهمها التوسعة على الأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وحرص المحافظ عقب الصلاة على تهنئة المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون عيدا سعيدا، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام.