الأوقاف الإسلامية بالقدس: 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى

أعلنت الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، أن 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأدى أكثر من 40 ألف مصل، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.