رئيس مدينة الشهداء: استمرار معارض السلع والشوادر طوال أيام العيد

أدى طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحة الشعبية بالشهداء برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة، وحضور جموع أهالي مدينة الشهداء.

عقب الصلاة، تبادل رئيس المدينة التهنئة مع المواطنين في جو يسوده الود والحب، معرباً عن سعادته بمشاركة المواطنين فرحتهم في المناسبات والأعياد، وداعياً الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يعيده عليهم بالخير والبركات.

أكد أبو حطب على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وكافة الوحدات القروية خلال أيام عيد الأضحى، لتوفير كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أي طارئ. وأشار إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلة، وكذلك الاستجابة الفورية لمتطلبات أهالي المركز والمدينة، ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الرئيسية.

كما شدد على استمرار معارض السلع والشوادر وتزويدها بمستلزمات العيد، وتكثيف الحملات التموينية الصحية على الأسواق خلال فترة العيد للتأكد من صلاحية الطيور واللحوم والأسماك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، لتضفي البهجة والسرور على جميع المواطنين، كما لفت إلى تجميل الشوارع والميادين بتجديد طلاءات البلدورات والأعمدة الديكورية لإكسابها مظهراً جمالياً جديداً يتماشى مع احتفالات العيد.

أكد رئيس المدينة على تواجده والنواب ورؤساء الوحدات القروية في مواقعهم لمتابعة كافة الخدمات واستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات المعوقة لحركات المرور والتي تخل بالمظهر الجمالي للشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

ناشد أبو حطب المواطنين بعدم استغلال عطلة عيد الأضحى للقيام بأي أعمال بنائية مخالفة، حفاظاً على ممتلكاتهم وأموالهم، حيث سيتم تكثيف حملات الرصد خلال أيام العيد لمنع استغلالها للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً على اتخاذ إجراءات فورية للإزالة في المهد حيال هذه التعديات.