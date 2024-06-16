مصرع وإصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى

لقي شخص مصرعه أصيب 5 آخرون إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا في أول أيام عيد الأضحى المبارك يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة وتحديدا بين قريتي دلجا وتونا الجبل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص، تحاول الحماية المدنية استخراج جثته من السيارة، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

جاري تحرير محضر بالحادث، وتم نقل المصابين إلى ملوي التخصصي وجاري استخراج الجثة ونقلها إلى ذات المستشفى.