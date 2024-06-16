توزيع هدايا العيد على الأطفال الأيتام بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفرالشيخ، والتي تضم 26 طفلا وطفلة، مقدمًا لهم التهاني وشاركهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال، وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأطفال، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية دعماً لهم.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي الدار وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، موجهاً برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال وتحسين معيشتهم، مشيداً بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتام قائلاً" رعاية الأطفال الأيتام عمل إنساني نبيل".

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