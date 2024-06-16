عيد الأضحى 2024.. محافظ مطروح يتفقد المجازر الحكومية لنحر أضاحي المواطنين بالمجان

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، مجزر مرسى مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتور عبد المجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.



حيث شهد محافظ مطروح ذبح عدد من الأضاحي ومنها 10 رؤوس عجول، والتى أهدتها جمعية الأورمان الخيرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة الثمانية، ومنها ثلاثة روؤس بمرسى مطروح.

محافظ مطروح يوجه الشكر لجهود المشاركة المجتمعية المتواصلة



ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية المتواصلة والتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية من أجل توفير مزيد من الخدمات واحتياجات أهالي مطروح خاصة الأسر الأولى بالرعاية.



من ناحية أخرى أكد الدكتور عبد المجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنهت مديرية الطب البيطرى استعداداتها بكامل قوتها أطباءها لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، مع الإشراف البيطرى الكامل وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك وخلوها من الأمراض المشتركه التى تنتقل إلى الإنسان عن طريق إستهلاك اللحوم، وذلك من خلال مجازرها المنتشرة فى المحافظة وهي مجزر مرسى مطروح، ومجزر رأس الحكمة، ومجزر برانى، ومجزر السلوم، ومجزر سيوة، ومجزر العلمين، ومجزر النجيلة، ومجزر الضبعة، علما بأن مجزر الحمام يتم تطويره الآن على أعلى مستوى ليصبح مجزر آليا.



وكيل بيطري مطروح: التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على نظافة شوارع المحافظة من التلوث البيئي

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه يسعد استقبال مجازر المحافظة استقبال المواطنين الراغبين في الذبح من خلال خدمه مجانيه مقدمه لأهالي مطروح، والتعاون في التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على نظافة شوارع المحافظة من التلوث البيئي.

محافظ مطروح يتفقد المجازر الحكومية

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