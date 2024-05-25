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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت

خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت فى الأسواق وللمستهلك بعد ارتفاع بعض الأصناف أمس. 

وجاءت الأسعار في سوق الجملة على النحو التالي:

- يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 6 لـ 12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الملوخية من 8 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل رومي بلدي من 4 لـ 6 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل رومي صوب من 4 لـ 6 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 2 لـ 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو القلقاس من 20 لـ 23 جنيها.

- يتراوح سعر البنجر من 2 لـ 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو البطاطا من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الثوم من 40 لـ 60 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللفت من 2 لـ 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل ألوان من 18 لـ 24 جنيها.


أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر:
 

- سعر كيلو التفاح أمريكي من 60 لـ 100 جنيه.

- سعر كيلو اليوسفي من 5 لـ 15 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الجوافة من 11 لـ 25 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي من 4 لـ 7 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو العنب المستورد الأسود من 20 لـ 40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البلح الثلاجة من 15 لـ 21 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم سعر كيلو العنب سوق الجملة سوق العبور