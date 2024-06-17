حلو الكلام.. يقول وداع

وجاء مساءْ
وكنتُ على الطريقِ الملتوي أمشي
وقريتُنا.. بحضن المغربِ الشفقِي
رُؤَى أفقِ
مخادعُ ثرة التلوينِ والنقشِ
تنام على مشارِفها ظلالُ نخيلْ
ومئذنةٌ.. تَلوَّى ظلُّها في صفحة
التّرعَهْ
رُؤيً مسحورةٌ تمشي
وكنت أرى عناقَ الزهرِ للزهرِ
وأسمع غمغماتِ الطيرِ للطيرِ
وأصواتَ البهائم تختفي في مدخل
القريهْ
وفي أنفي روائحُ خصبْ
عبير عناقْ
ورغبةُ كائنيْنِ اثنينِ أن يلدا
ونازعني إليك حنينْ
وناداني إلى عُشِّكْ
إلى عشّي
طريقٌ ضم أقدامي ثلاثَ سنينْ
ومصباحٌ ينوّر بابَكِ المغلقْ
وصفصافه
على شُبّاككِ الحرّان هفهافه
ولكنّي ذَكرْتُ حكايةَ الأمسِ
سمعتُ الريحَ تجهش في ذُرى الصفصافْ
يقولُ.. وداعْ!
أحمد عبد المعطي حجازي