أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 29 مارس 2024

استقرت أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 في الأسواق المصرية، ووصل سعر الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا للكيلو جرام عند التسليم في أرض المزرعة.

كما وصل سعر الفراخ البلدي إلى المستهلكين بين 130 و140 جنيهًا للكيلو جرام.

فيما شهد سعر الدواجن الحمراء من نوع "الساسو" انخفاضًا حيث يبلغ متوسط السعر 95 جنيهًا للكيلو جرام في بورصة الدواجن.

يتراوح سعر بيع الدواجن الحمراء بين 100 و120 جنيهًا للكيلو جرام.

وتراوح سعر كيلو البانيه يتراوح بين 200 و240 جنيهًا، وسعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 100 و110 جنيهات، يبلغ سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا.

تتباين الأسعار بحسب كل منطقة وتختلف بسبب عوامل مثل التكاليف الإضافية، وهامش الربح، وتكاليف النقل، إضافة إلى عوامل أخرى.