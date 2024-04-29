مطار الملك خالد يصدر بيانًا بشأن حادث انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي

أعلن مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن وقوع حادث بطائرة قادمة من الدوحة، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج.

وجاء في بيان المطار عبر حسابه على منصة إكس: "في يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024م، تم تسجيل حادث في الساعة 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور، مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأوضح المطار أنه بعد التأكد من سلامة الركاب والطائرة، تمكنت الطائرة من استكمال مسيرتها إلى الموقف المخصص لها، وتم نزول الركاب بسلام والتأكد من سلامتهم من قبل إدارة المطار.

وأكد المطار عدم وقوع أي إصابات بين الركاب، وأنه يقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للإجراءات النظامية.