القبض على المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية في الصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بقتل شقيقه بطلق ناري بسبب خلافات مالية بينهما داخل مزرعة بمنطقة عرب الحصار بدائرة مركز شرطة الصف.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل مزرعة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما حيث قام بقتل شقيقه بطلق ناري ولاذ بالفرار، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.