ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: قوات الدفاع تسيطر الآن على الوضع على طول خط المواجهة مع روسيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، سيطرة القوات الأوكرانية الآن على الوضع على طول خط المواجهة بأكمله مع روسيا.

وذكرت هيئة الأركان- في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأوكرانية- أن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت طائرة هجومية لروسيا من طراز "سوخوي 25" في منطقة دونيتسك.

وأضافت الهيئة: "ارتفع عدد الاشتباكات القتالية في اتجاه ليمان إلى سبعة، وفي اتجاه سيفيرسك إلى 14، وفي اتجاه كراماتورسك إلى 31، وفي اتجاه بوكروفسك إلى 31 شرقي البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع لم يتغير في اتجاهات توريتسك، وكوبيانسك، وكوراخوف، وفريميفكا، وهوليايبيلسكي، وأوريكيف، وبريدنيبروفسكا، قائلة إنها لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وتابعت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن كل محاولات الروس للتقدم تواجه مقاومة شرسة من الأوكرانيين في هذه المناطق.

القوات الأوكرانية روسيا دونيتسك