أوكرانيا: قوات الدفاع تسيطر الآن على الوضع على طول خط المواجهة مع روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، سيطرة القوات الأوكرانية الآن على الوضع على طول خط المواجهة بأكمله مع روسيا.

وذكرت هيئة الأركان- في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأوكرانية- أن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت طائرة هجومية لروسيا من طراز "سوخوي 25" في منطقة دونيتسك.

وأضافت الهيئة: "ارتفع عدد الاشتباكات القتالية في اتجاه ليمان إلى سبعة، وفي اتجاه سيفيرسك إلى 14، وفي اتجاه كراماتورسك إلى 31، وفي اتجاه بوكروفسك إلى 31 شرقي البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع لم يتغير في اتجاهات توريتسك، وكوبيانسك، وكوراخوف، وفريميفكا، وهوليايبيلسكي، وأوريكيف، وبريدنيبروفسكا، قائلة إنها لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وتابعت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن كل محاولات الروس للتقدم تواجه مقاومة شرسة من الأوكرانيين في هذه المناطق.