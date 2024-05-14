فريدة سيف النصر تنفي عدم التزامها.. وتؤكد تواجدها لآخر يوم تصوير بمسلسل العتاولة

الثلاثاء 14/مايو/2024 - 12:03 ص

قالت الفنانة فريدة سيف النصر ان هناك عدد من الاخبار الغير صحيحة والشائعات التي تتحدث عني وعن مشاركتي في الأعمال الفنية الأخيرة.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي ان اكثر خبر أغضبني ان فريق العمل بمسلسل العتاولة تخلوا عني، مشيرة الي ان هذا الخبر غير صحيح وانا كنت متواجدة لاخر يوم في اللوكيشن ، وكل ما في الامر وجهة نظر مخرج ومؤلف تحترم ، ومن الممكن كما قال الفنان احمد السقا بان هناك مفاجأة.

وتابعت ان المخرج كانت له رؤية وهو مخرج ناجح وطبيعي ان عناصر النجاح مهمين جدا للمسلسل وانا احدهم فكيف يجرى الاستغناء عن احد العناصر المهمة ومن غير الطبيعي ان يضحي بيا.

واشارت الي ان هناك أيضاً اخبار غير صحيحة انني لم اكن ملتزمة اثناء تصوير مسلسل " العتاولة " وأحارب الشباب الصغير واذهب الي التصوير متأخرة ، واننا جميعا كنا نصور ببيروت بلبنان ، وانا مقيمة بالفندق فكيف لا اذهب الي التصوير او اكون غير ملتزمة فهذا كلام غير صحيح بالمرة.

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