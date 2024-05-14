ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فريدة سيف النصر تنفي عدم التزامها.. وتؤكد تواجدها لآخر يوم تصوير بمسلسل العتاولة

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة فريدة سيف النصر ان هناك عدد من الاخبار الغير صحيحة والشائعات التي تتحدث عني وعن مشاركتي في الأعمال الفنية الأخيرة.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي ان اكثر خبر أغضبني ان فريق العمل بمسلسل العتاولة تخلوا عني، مشيرة الي ان هذا الخبر غير صحيح وانا كنت متواجدة لاخر يوم في اللوكيشن ، وكل ما في الامر وجهة نظر مخرج ومؤلف تحترم ، ومن الممكن كما قال الفنان احمد السقا بان هناك مفاجأة.

وتابعت ان المخرج كانت له رؤية وهو مخرج ناجح وطبيعي ان عناصر النجاح مهمين جدا للمسلسل وانا احدهم فكيف يجرى الاستغناء عن احد العناصر المهمة ومن غير الطبيعي ان يضحي بيا.

واشارت الي ان هناك أيضاً اخبار غير صحيحة انني لم اكن ملتزمة اثناء تصوير مسلسل " العتاولة "  وأحارب الشباب الصغير واذهب الي التصوير متأخرة ، واننا جميعا كنا نصور ببيروت بلبنان ، وانا مقيمة بالفندق  فكيف لا اذهب الي التصوير او اكون غير ملتزمة فهذا كلام غير صحيح بالمرة.

https://www.facebook.com/share/r/oxwgR5KXnGzwve4Z/?mibextid=0VwfS7

الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل العتاولة احمد السقا