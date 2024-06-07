حملة أمنية موسعة تستهدف الحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية لما جرى تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن شكوى تضمنت تضرر الأهالى من مقهى بالحى السابع بمدينة نصر بالقاهرة يقوم مالكه بافتراش الشارع والحديقة العامة المجاورة له وإحداث ضوضاء حتى أوقات متأخرة من الليل.

من جانبه قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى أسفرت عن رفع كافة الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمخالفات.