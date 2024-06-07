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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية موسعة تستهدف الحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما جرى تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن شكوى تضمنت تضرر الأهالى من مقهى بالحى السابع بمدينة نصر بالقاهرة يقوم مالكه بافتراش الشارع والحديقة العامة المجاورة له وإحداث ضوضاء حتى أوقات متأخرة من الليل.
من جانبه قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى أسفرت عن رفع كافة الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمخالفات.

فيس بوك بالحى السابع بمدينة نصر بالقاهرة ضوضاء