طبيبة تكشف عن تفاصيل أعراض مرضية خطيرة شبيهة بأعراض الحمل

كشفت الدكتورة لودميلا ديفايفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن تأخر الحيض لا يشير دائما إلى الحمل ويمكن أن تشعر المرأة بالأعراض التي تصاحب الحمل عادة ليس فقط عند الحمل، لأن هذه الأعراض قد تظهر بسبب أمراض خطيرة وفقا لما نشر في مجلة Nature Aging الطبية.

وتقول: قد تكون علامة على التهاب أعضاء الحوض، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو الاضطرابات الهرمونية المرتبطة بالجهاز التناسلي، أو أمراض الغدة الدرقية أو الدماغ و يمكن ملاحظة مثل هذه الأعراض في حالة الإجهاد الشديد أو الإجهاد لفترات طويلة.

بالإضافة إلى أن لا تشير زيادة حجم البطن إلى الحمل، بل إلى الأورام أو تجمع السوائل في البطن، لأنه في حالة تورم المبيضين يمكن أن يصل حجم بطن المرأة في كثير من الأحيان إلى حجم الحمل الكامل أما الاستسقاء البطني فيؤدي إلى تجمع السوائل في تجويف البطن والحوض.

وقد تشير التغييرات في المذاق إلى التهابات في الجهاز الهضمي وفقر الدم وغالبا تظهر لدى المرأة في هذه الحالة، رغبة في تناول أطعمة غير معتادة ويصاحب بعض الأمراض ألم وتورم في الغدد الثديية وزيادة حساسية المنطقة المحيطة بالحلمة.

ويمكن أن يشير الغثيان والتقيؤ إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وتشنج قناة الصفراء والتهاب المعدة وإلتهاب الإثنى عشر وغالبا ما يصاحب الألم هذه الأمراض واضطراب البراز وحرقة المعدة والانتفاخ .

وتوصي الطبيبة بعدم تشخيص الحالة ذاتيا وما إذا كان السبب الحمل، بل يجب استشارة الطبيب لمنع حدوث مضاعفات.