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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

للمرة الأولى.. وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان عرض"الباليه الوطني اليوناني" بالأوبرا

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شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونيقولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى القاهرة، عرض"الرقص مع ظلي " لفرقة "الباليه الوطني اليوناني"، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة.

وتقرر تخصيص عوائده لصالح المستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني الإفريقي في مدينة بني سويف.
وأكدت وزيرة الثقافة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الثقافي المستمر والمثمر، ودوره في إحداث التقارب البناء بين الشعبين، وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض.
يذكر أن  عرض "الرقص مع ظلي"،  ظهر للنور عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا بقاعة "ستافروس نياركوس" وكتب موسيقاه "مانوس هاوجيداكيس"، وصمم رقصاته "كونستانتينوس ريجوسى"، ويُعبر عن الاعتراف بما يحدث فى الحياة، وما يحمله الإنسان للأبد.
هذا وتشهد الليلة الثانية لفرقة "الباليه الوطني اليوناني" اليوم الجمعة عرض "عودة الصيف"، والذي ينقسم لجزءين، الأول بعنوان نقطة اللا عودة، موسيقى "جيورجوس كومينداكيس"، وتصميم رقصات "لونيس ماندافونيس"، والثاني بعنوان "ليالى الصيف"، موسيقى "هيكتور بيرليوز" وتصميم رقصات "كونستانتينوس ريجوسي"، وينتميان للرقص الحديث، ومفرداتهما وجذورهما من الباليه الكلاسيكي التقليدي، ليعكسا العديد من المشاعر الإنسانية.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيقولاوس باباجيورجيو سفير اليونان الرقص مع ظلي دار الأوبرا المصرية