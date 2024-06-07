التحالف الديمقراطي يختار ناريندرا مودي رئيسًا للحكومة الهندية

أعلن التحالف الوطني الديمقراطي في الهند، اليوم الجمعة، اختياره لناريندرا مودي لرئاسة الحكومة.

ووصل النواب المنتخبون حديثًا من التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا إلى مجمع البرلمان يوم الجمعة لانتخاب ناريندرا مودي زعيمًا لهم، مما يمهد الطريق أمامه لأداء اليمين كرئيس للوزراء لولاية ثالثة.

إلى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي، سيكون كبار قادة التحالف، بما في ذلك رؤساء الوزراء، جزءًا من الاجتماع حيث من المتوقع أن يقترح رئيس حزب بهاراتيا جاناتا جي بي نادا قرارًا يدعم قيادة مودي، ومن المرجح أن يؤيده الحلفاء والنواب.

وقال بعض أعضاء التحالف إن قائمة البرلمانيين المؤيدين له أنه بعد انتخاب مودي زعيمًا لنواب التجمع الوطني الديمقراطي، سينضم كبار أعضاء التحالف مثل ن تشاندرابابو نايدو من حزب TDP، ونيتيش كومار من JD (U)، وإكناث شيندي من شيفسينا، إلى رئيسة الوزراء لعقد اجتماع مع الرئيس دروبادي مورمو ليقدم لها الترشيح.

وكان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة.

وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية في فيسبوك: “أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة”.

وأعرب الرئيس السيسي “عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك”، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.