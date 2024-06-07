يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين

قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، إن أعضاء اللجنة لم تستقر على يوم محدد حتى الآن لاستكمال انعقاد لجنة تحت التمرين للصحفيين بالأقسام التحريرية، وكذلك لجنة المشتغلين للصحفيين الذين مر عليهم المدة الزمنية القانونية للنقل من جدول تحت التمرين للمشتغلين.

وأضاف رئيس لجنة القيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن اللجنة لم تعلن عن موعد انعقاد لجنتي المشتغلين وتحت التمرين خلال الأيام القليلة المقبلة فسوف يجرى انعقادهما بعد عيد الأضحى.

وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" كشف حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، عن موعد عقد لجنة المشتغلين لنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

وأكد حسين الزناتي، أن اللجنة برئاسة هشام يونس، سوف تعقد لجنة المشتغلين بعد عيد الأضحى المبارك.