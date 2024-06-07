إنزالات جوية وإدانات دولية.. تحركات أردنية لدعم فلسطين

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن الأردن وصف بأن هناك استهدافا ممنهجا للمناطق المخصصة لإيواء المدنيين في قطاع غزة، خاصة التابعة للأمم المتحدة، وطالب من المجتمع الدولي بالتدخل، خاصة أن هذه المنشآت تابعة للأمم المتحدة، بالتالي هي منظمة دولية.

وأضافت «السيد»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أن الأيام الماضية شهدت إدانات من العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ودان الأردن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي شهدتها مدينة القدس خاصة بعد مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وأوضحت أن الأردن أجرى تنزيلات جوية أمس بمشاركة مصر، من خلال طائرتين اتجهتا إلى قطاع غزة، ومجمل الطائرات الأردنية التي تم إنزالها منذ بدء هذه العملية وحتى اليوم 102 طائرة أردنية و258 طائرة بمشاركة دولية، علما بأن مصر دائما تشارك في كل هذه الإنزالات إلى جانب العديد من الدول العربية والأجنبية.