إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى أمام نزلة أم بيومي بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى أمام نزلة أم بيومى ووجود عددا من المصابين وشلل مرورى بالطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتج عنه إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.