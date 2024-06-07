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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستعمرون يهود ينظمون مسيرة استفزازية شمال رام الله

المستعمرين اليهود
المستعمرين اليهود
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شارك عشرات المستعمرين اليهود، اليوم الجمعة، في مسيرة استفزازية، نظمت قرب دوار روابي شمال رام الله.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "عطيرت" المقامة على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله، نظموا مسيرة استفزازية رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، وتوجهوا من دوار روابي باتجاه مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي قرية النبي صالح، وسط تخوفات من اعتداءات على المواطنين ومركباتهم.

يذكر بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب دوار روابي ومنعت دخول أو خروج المركبات، لتأمين مسيرة المستعمرين.

المستعمرين اليهود مسيرة استفزازية ي شمال رام الله