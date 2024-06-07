حسين الزناتي يكشف موعد لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين

كشف حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، عن موعد عقد لجنة المشتغلين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

وأكد حسين الزناتي، أن اللجنة برئاسة هشام يونس، سوف تعقد لجنة المشتغلين بعد عيد الأضحى المبارك.

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وقال وكيل نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن لجنة القيد برئاسة هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، لم تحدد موعد لاستكمال لجنة القيد تحت التمرين للزملاء الصحفيين المحررين في الأقسام التحريرية، مؤكداً في حال عدم تحديد موعد خلال اليومين القادمين سوف يتم استكمال انعقاد اللجنة بعد عيد الأضحى المبارك.