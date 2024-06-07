مفاجأة بشأن امتحانات لجنة القيد للصحفيين الجُدد.. حسين الزناتي يكشف

كشف حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، موعد عقد لجنة تحت التمرين للصحفيين الجُدد للمتقدمين للالتحاق بنقابة الصحفيين.

الزناتي: لم نقرر إجراءات امتحانات من عدمه على المتقدمين للجنة القيد بـ"الصحفيين".

وقال وكيل نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن لجنة القيد برئاسة هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، لم تحدد موعدا لاستكمال لجنة القيد تحت التمرين للزملاء الصحفيين المحررين في الأقسام التحريرية، مؤكداً في حال عدم تحديد موعد خلال اليومين القادمين سوف يجرى استكمال انعقاد اللجنة بعد عيد الأضحى المبارك.