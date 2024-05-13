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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

فريدة سيف النصر: تعرضت للهجوم بسبب خلع الحجاب.. وهذه كواليس ابتعادي عن الفن

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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كشفت الفنانة فريدة سيف النصر كواليس غيابها لفترة عن الفن، مشيرا إلى أنها أصيبت بحالة حزن شديدة وابتعدت عن الأضواء، ثم اخذت طريق الدروس الدينية والمشايخ.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة ، انها تعرضت الي هجوم كبير بعد خلع الحجاب وكشفت عن شعورها بالاختناق ولم ترد ان تكمل طريقها مشيرة إلى أنها انسانة طبيعية وتعمل ما تريده دون اي قيود ، فتركت هذا الجانب من الدروس والمشايخ.

وكشفت عن مفاجأة، أن الفنانة سوسن بدر وهي من اقرب الفنانات إلي قلبها واختها  في الرضاعة دخلت معها وخرجت معها هذا الطريق، وهناك ايضاً عبير صبري سلكوا هذا الطريق ثم تراجعوا ايضاً، متابعة: هذه الفترة شهدت ناس تقوم بتحريم الفن وفي نفس الوقت تجدهم بينتجوا ؟؟ فكيف ذلك

وعلي جانب آخر أوضحت انه لا يوجد خلاف بينها وبين عفاف شعيب قائلة: ممثلة محترمة وكنت ضيفة باحد البرامج ببيروت وعملت عفاف شعيب مداخلة وقالت كلام جميل في حقي، وانا بطبيعتي طيبية ، والخلاف كان بسبب كلام قيل وانتهي هذا الامر .

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