السعودية تحذر: لن نسمح بشعارات سياسية وطائفية في الحج

تلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، متضمنا بعض التعليمات الواجب تعميمها على جميع الحجاج المصريين خلال الموسم الجاري 1445 هـ.

شملت التعليمات التأكيد والتشديد على ضرورة حمل الحجاج بطاقة نسك في كل الأوقات، وأن عدم حمل البطاقة قد يتسبب في حرمان الحاج من أداء فريضة الحج، وسوف يتم ضبطه ويمكن ترحيلة كحاج غير مصرح، كما يجب التفرغ التام لأداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله، والالتزام بتجنب جميع الأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو المواد الالكترونية أو الصور تحت أى مسمى.

وشددت وزارة الحج على عدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعى ورفع الاصوات أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوى أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احتراما لقدسية الحرم المكي الشريف، كما يمنع استخدام اجهزة التصوير بما فيها الهواتف النقالة للتصوير لأهداف تمس بأمن وسلامة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما واستخدامها كوسيلة ممارسات قد تخل بالأمن والنظام العام مثل رفع أعلام بعض الدول ونشر شعارات سياسية وحزبية أو توجيهات فكرية أو طائفية واستخدامها إعلاميا في مواقع التواصل الاجتماعى وخلافه.

وحذرت من تسييس موسم الحج أو القيام بأعمال وتصرفات تعكر الاجواء الروحانية لهذه الشعلة الدينية العظيمة لان هذه التصرفات لا تمت للدين بصلة بل هى تسيئ للحجاج وتشتت أذهانهم عن أداء المناسك والتفرغ للعبادة التي هى من أخص شعائر الحج، وأن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن عن ذلك فإنها تود أن يكون متلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، متضمنا بعض التعليمات الواجب تعميمها على جميع الحجاج المصريين خلال الموسم الجاري 1445 هـ.

شملت التعليمات التأكيد والتشديد على ضرورة حمل الحجاج بطاقة نسك في كل الأوقات، وأن عدم حمل البطاقة قد يتسبب في حرمان الحاج من أداء فريضة الحج، وسوف يتم ضبطه ويمكن ترحيلة كحاج غير مصرح، كما يجب التفرغ التام لأداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله، والالتزام بتجنب جميع الأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو المواد الالكترونية أو الصور تحت أى مسمى.

وشددت وزارة الحج على عدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعى ورفع الاصوات أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوى أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احتراما لقدسية الحرم المكي الشريف، كما يمنع استخدام اجهزة التصوير بما فيها الهواتف النقالة للتصوير لأهداف تمس بأمن وسلامة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما واستخدامها كوسيلة ممارسات قد تخل بالأمن والنظام العام مثل رفع أعلام بعض الدول ونشر شعارات سياسية وحزبية أو توجيهات فكرية أو طائفية واستخدامها إعلاميا في مواقع التواصل الاجتماعى وخلافه.

وحذرت من تسييس موسم الحج أو القيام بأعمال وتصرفات تعكر الاجواء الروحانية لهذه الشعلة الدينية العظيمة لان هذه التصرفات لا تمت للدين بصلة بل هى تسيئ للحجاج وتشتت أذهانهم عن أداء المناسك والتفرغ للعبادة التي هى من أخص شعائر الحج، وأن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن عن ذلك فإنها تود أن يكون معلوما لدى الجميع بأنها لن نتهاون أبدا في هذا الشأن، وان الجهات الامنية لديها تعليمات مشددة بمنع وايقاف أى سلوك أو نشاط حركى بهدف المساس بأمن وراحة وسلامة الحج والحجاج وسيتم التعامل معهم بشكل رادع.علوما لدى الجميع بأنها لن نتهاون أبدا في هذا الشأن، وان الجهات الامنية لديها تعليمات مشددة بمنع وايقاف أى سلوك أو نشاط حركى بهدف المساس بأمن وراحة وسلامة الحج والحجاج وسيتم التعامل معهم بشكل رادع.