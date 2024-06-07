"اللعب مع العيال".. محمد إمام يقلد الزعيم حتى في الصور

نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة مقارنه بنفس تفاصيل العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، والذى حل الأخير عامل مشترك بين الزعيم ونجله.

جاءت الصورة الأولى عام ١٩٩١، وفيها يظهر الفنان عادل إمام مع المخرج شريف عرفة، من كواليس فيلم اللعب مع الكبار.

وفى الصورة الثانية يظهر الفنان محمد إمام مع المخرج شريف عرفة أيضاً، من كواليس الفيلم المنتظر طرحة بدور العرض السينمائى "اللعب مع العيال"، والذى سيشارك في موسم عيد الأضحى السينمائى.

انهالت التعليقات من المتابعين ورواد السوشيال ميديا على الصورة، وأرسلوا كل التحيه للنجم عادل إمام، وأكدوا أن الفنان محمد إمام إمتداد فنى لوالده.

فيلم اللعب مع الكبار حقق نجاحاً كبيراً، وهو من الأفلام ذات الرسائل الضمنية، التى تفتح ملفات كثيرة فى المجتمع.

ينتظر الفنان محمد إمام عرض فيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، ليشارك به فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

تدور أحداث الفيلم حول مدرس تقود الظروف إلى العمل فى منطقة نائية في الصحراء، لتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، حجاج عبدالعظيم، سليمان عيد، تأليف وإخراج شريف عرفة.