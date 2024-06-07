بلينكن يزرو الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الأربعاء في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ضوء الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن حماس لم ترد بعد على الاقتراح الذي قبلته إسرائيل، وواصلت الولايات المتحدة رفض التقارير التي تفيد بأن حماس رفضت الصفقة، موضحة أن المصدر الوحيد الذي تثق به هو الرد الرسمي المقدم إلى مصر وقطر، اللتين تتوسطان في الصفقة.

وسيؤكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة، ويناقش كيف سيفيد الاقتراح الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاق "سيضع الشروط لمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب، وتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وفي الأردن، سيحضر بلينكن مؤتمرا يشارك في استضافته الأردن ومصر والأمم المتحدة حول الاستجابة الإنسانية في غزة.